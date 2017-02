Justiitsministeerium kinnitab audiitorite pahameelt, et äriregister ei näita tõest infot.

„Kui ettevõtja või mõni muu osapool, näiteks ajakirjanik, otsib tõest infot mõne ettevõtte audiitori kohta, ei saa minu hinnangul kahjuks äriregistrit usaldada, vaid peaks vaatama reaalset majandusaasta aruannet ja seal juures olevat audiitori aruannet. Kahtlemata on see ebamugav ja loodame, et riik leiab võimaluse selle olukorra parandamiseks,” kirjutas audiitorkogu president Märt-Martin Arengu.