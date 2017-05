Arstiaega ootavad puudega inimesed ei saa töövõimet hinnata ja jäävad toetusrahata

Seadusemuudatus lubas bürokraatia lõksu jäävatele inimestele vastu tulla ja toetusi maksta. Sellest pole abi neil töövõimetuse taotlejail, kes ootavad arstiaja järjekorras oma tervisele hinnangut ega saa enne taotlust esitadagi.

Merle (nimi muudetud – toim) on kogu täisea olnud psüühikahäire tõttu töövõimetu ning elanud töövõimetuspensionist ja puudetoetusest. See sissetulek on nii väike, et ta elab üksinda üpris õnnetus majalobudikus, vee ja kanalisatsioonita pisikeses korteris. Tänu valla sotsiaaltöötajatele ja sotsiaalkeskusele on 40. eluaastates Merle siiani hakkama saanud. Omaette läheks tal keeruliseks asju ajada.

Tänavu sai töövõimereformi tõttu läbi Merle endine töövõimetuspensionäri põli ja tuli minna töötukassasse uuele hindamisele. Enne seda peavad taotlejad arsti juures käima, et too nende tervislikku seisundit e-tervises kirjeldaks. Alles siis saab töötukassale töövõime hindamise taotluse esitada.

Sotsiaaltöötaja aitas Merlel varakult arstiaja kirja panna, kuid 11. jaanuaril anti see alles aprilli lõpuks.

Merle töövõimetus sai läbi juba märtsis, viimane toetus maksti talle 5. märtsil.