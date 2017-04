Arstid lubavad vajaduse korral kuude kaupa streikida

Peaminister Jüri Ratas kinnitab, et valitsus leiab lähiajal tervishoidu lisaraha, kuid kust see tuleb, pole veel selge.

Tervishoiutöötajad teatasid eile, et kui valitsus tervishoidu lisaraha ei leia, siis alustavad nad 15. mail streiki. Viis aastat tagasi, 2012. aastal streikisid arstid ja õed ligi neli nädalat ja saavutasid soovitu. Toona võideldi tervishoiutöötajate palgatõusu pärast. Nüüd on valitsus ja meditsiinitöötajad uuesti jõudnud vastasseisu, kuid seekord on palkade asemel küsimus kogu tervishoiu rahastamise pikemas perspektiivis ja aastas vähemalt 100 miljoni lisaeuro leidmises.