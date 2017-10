Asekantsler Maris Jesse rasketest valikutest: kas osta vähihaigele vanaisale elupäevi või lapselapsele hambaravi?

Vähiravifond „Kingitud elu” ei peaks riigile vastanduma, sest eesmärk on ju ühine, arvab sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler Maris Jesse. Ülikõrget hinda küsivate ravimifirmade puhul tuleb vaadata, kui palju läheb tegelikult arendustööks ja kui palju ravimifirmade kasumiks. Hinnanguliselt 30% arendustööd on maksumaksja riikliku teadusrahaga juba kinni maksnud.

Oleme oma vähiteemalises artikliseerias esile toonud, et Eesti jääb lääneriikidest ja Põhjamaadest maha just selle poolest, et me ei suuda ära hoida haigestumist vähiliikidesse, mis oleksid välditavad, ega avasta varajases staadiumis vähki nii edukalt. Näiteks emakakaelavähi ennetamiseks korraldatakse juba 2006. aastast sõeluuringuid, kuid kümme aastat hiljem on sellesse surnud 713 naist, keda oleks saanud päästa. Miks seda ei tehta?