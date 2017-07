Asekantsler Prikk: Eesti saab endale liitlaste õhukaitse. Küsimus on, millal ja millise

Kristjan Priki sõnul on õige pea suurõppuse korraldav Venemaa kasutanud Ukraina ja Süüria konfliktides ka Eesti piiri taguseid vägesid, kes on saanud sellest juurde hulga kogemusi.

Kuidas te kohanete olukorraga, et tulete riigikantselei luurekoordinaatori üsna salajaselt töölt kaitsepoliitika asekantsleriks, kelle amet on vastupidi väga avalik? Juba praegu annate intervjuud.

Nii pole ma ise osanud sellest mõelda. Ma ei näe siin midagi ebaharilikku. Võib-olla see riigikantselei ametikoht on minu kontekstis olnud ka üle müstifitseeritud. See pole ametina nüüd nii salajane, olen ka seal paar korda intervjuusid andnud.