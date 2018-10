Audit: 57% EMO-sse pöördunutest oleks pidanud minema perearstile, aga sealt nad tihti abi ei saa

Ravimi retsept vajab pikendamist. Perearsti telefon annab kinnist tooni. Säärele on tekkinud vesivill. Tahaks mõõta vererõhku, et kontrollida, kas kodune aparaat näitab ikka õiget arvu. Higi voolab kuidagi palju. Kõrv on lukus. Luksumine ei lõpe. Tahaks teha rasedustesti. Need on vaid osa põhjustest, miks patsiendid mullu erakorralise meditsiini osakonda (EMO-sse) pöördusid.