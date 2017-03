Kalle Sild (vasakul) ja Pavel Kulikov ütlevad, et tunnustuse üle rõõmsad, kuid tegelikult on iga päästetud elu taga suurema meeskonna töö.

Kalle Sild (vasakul) ja Pavel Kulikov ütlevad, et tunnustuse üle rõõmsad, kuid tegelikult on iga päästetud elu taga suurema meeskonna töö. Foto: Tiit Blaat

Paarimehed Kalle Sild ja Pavel Kulikov arvavad, et elu päästmise puhul tuleb tunnustada kogu ahelat päästjatest arstideni.

Möödunud aasta oktoobris puhkes Tallinnas Majaka tänaval ühiselamus tulekahju. Päästjad Kalle Sild ja Pavel Kulikov tõid tol päeval esimest korda oma karjääri jooksul tulest välja inimese. „Meie jaoks ei omagi see tähtsust, kas ta oli mees või naine ja kui vana ta oli. Töö on tehtud, see on hästi tehtud ja kiiresti tehtud,” jäid mehed ise tagasihoidlikuks.