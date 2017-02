Ingrid Morrison kogub 257 kilomeetri pikkusel Maroko ultramaratonil raha Pärnu naiste tugikeskuse toetuseks.

Austraalias elav eestlanna Ingrid Morrison (45) osaleb aprillis Maroko jooksumaratonil Marathon des Sables (Kõrbemaraton), kus kuue päeva jooksul tuleb, varustus seljas, läbida kokku 257 kilomeetrit. „See on raskeim maraton, mida on võimalik üldse jalgadel teha. Peale kõrbekuumuse ja liivatormide teeb asja veelgi keerulisemaks see, et kogu varustus – söök, riided, magamiskott, madrats – tuleb endal terve tee seljas kanda,” ütleb Morrison.