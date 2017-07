Autode kiirabi. Ka jõululaupäeval

Kõik puksiirautojuht Henry Kerge päevad on erinevad. Kõige hullem olevat siis, kui aimad üht, aga tegelikkus on hoopis teine. Foto: Argo Ingver

On inimesi, kes peavad ohverdama jõululaupäeva pere seltsis selleks, et aidata jõululauda need, kellega on juhtunud õnnetus. Kiirabi. Politsei. Ja puksiirautod.