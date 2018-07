Autorollo võlausaldajad: Autorollo otsusega läksid pätid julgemaks. Varastamise aabits on ees

Kohus mõistis teie kasuks välja 171 000 eurot. Kas olete raha kätte saanud?

Teet Järvekülg: Pankrotipessa on raha makstud, aga seal see seisab praegu. Arutame, kuidas ja millal seda jagame.

Millest jagamine sõltub?

Teet: Teatavasti peame kandma ka Rosimannuste kohtukulud. Nende üle tuleb veel vaidlus, kui suur on õiglane kulu, mida nad enda kaitseks on teinud. See on kohtu otsustada. Üks kohtute ring tuleb ilmselt veel.