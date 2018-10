Avangardteater NO99 lõpetab, teatrihoone ja miljoni euro tulevik on lahtine

Eile teatas Teater NO99, et lõpetab uuest aastast tegevuse. Väidetavasti on see loomingulise koosluse ühine otsus, millele kirjutasid alla kõik teatritegijad. „Tõdeme ühiselt, et kunagi seatud ideaalide vääriliselt me edasi töötada ei suuda. Teater NO99 on alati olnud idealistlik pürgimus, ja kui ideaalideni enam ei küüni, siis ei ole ka Teater NO99-t. Teater lõpetab, sest sammhaaval, vähehaaval, järk-järgult on toimunud miski, millele nime anda pole võimalik,” seisab avalduses.

„Ministeerium ja teatri nõukogu on meie otsusega kursis. Me oleme nendega kooskõlastanud põhilise − jaanuaris 2019 lõpetab Teater NO99 tegevuse. Kuidas täpselt lõpetamine käib, mis leping faksitakse kuhu, kelle telefon heliseb millal − seda me täna öelda ei oska. Aga varsti oskame. Selle nimel oleme ministeeriumi ja nõukoguga juba koostööd alustanud,” seisab avalduses.

Vastamata küsimusi on aga palju. Mis saab ministeeriumile kuuluvast teatrimajast? Kellele hoonet edasi üüritakse? Mis saab 1,1 miljonist eurost, mille riik järgmiseks aastaks teatri toetuseks määranud on? Selle summa on teater riigilt saanud viimased viis aastat (nagu ka teised teatrid saavad iga-aastast tegevustoetust). Kas kuulutatakse välja pankrot või millises vormis lõpetatakse? Kas saavad makstud kõik töötasud ja kompensatsioonid näitlejatele, lavastajatele ja ülejäänud kollektiivile, kokku üle 30 inimesele?