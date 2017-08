Barcelonas elavad eestlased: varem või hiljem pidi terrorirünnak ka siin toimuma

Barcelonas juba kümme aastat elanud ja töötanud Marju tunnistas, et on šokis, aga mitte üllatunud. „Loen uudiseid igal hommikul. Viimastel aastatel on päris palju inimesi kinni peetud selle tõttu, et nad on üritanud korraldada terrorirünnakuid Plaça de Catalunyal või La Ramblal. Barcelona on olnud kogu selle aja väga puutumatu. Et see nüüd juhtus… Ma pigem ütlen, et siiani pole see juhtunud tänu väga heale politseitööle.”

Marju mõttemaailm pole muutunud, sest ta näeb terrorit kõikjal mujal. „See pidi varem või hiljem ka siin juhtuma. Mingis mõttes olemegi ju kolmanda maailmasõja lävel, kui me ei tea, kelle koduõuel järgmine pauk käib. Ma võtan asja rahulikult, elu läheb edasi. Kuigi on spekulatsioonid, et neid rünnakuid võib veel tulla,” tõdes Marju, kes oli rünnaku hetkel Plaça de Catalunya lähedal. „Inimesed jäid tänaval seisma, vaatasid telekast, mobiilist. See oli uskumatu. Kui kohale jõudis, et jah, see juhtub praegu just siin ümber nurga, hakkasid kõik helistama. See oli hirmutav. Keegi ei teadnud, kas järgneb uus rünnak.”