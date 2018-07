Boroditš hakkab linnavolikogu hääletustelt ilmselt puuduma

Edgar Savisaare loobumise järel sai Tallinna linnavolikogu vabanenud koha endale Isamaa volinik Olle Koop. See tähendab, et linnavõimul on volikogus ainult üks hääl rohkem kui opositsioonil. Potentsiaalselt iga tähtsa hääletuse närvesöövaks muutvat olukorda võib linna jaoks pisut leevendada praegune Reformierakonna liige Deniss Boroditš.