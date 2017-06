Briti pataljoni sõdurite vahepeatus Saksamaa ja maailma sõjakollete vahel

Eesti vihmases metsas harjutamine on nende jaoks sama igapäevane kui Saksamaa baasides teenimine.

Seisan juuni vihmasel pärastlõunal kruusatee ääres ja vaatan, kuidas tankid roomikute alt muda pildudes mööda mürisevad. Tornis istuv tankist viipab käega ja naeratab laialt ning tankikomandör laseb etenduse mõttes korraks torni keerlema. Vaadates, kuidas 120-millimeetrine kahuritoru justkui sihtmärki otsides sujuvalt mööda libiseb, on lihtne aru saada, miks tankid kõhedust tekitavad. Isegi kui tead, et tegu on õppusega ja tankid on meie poolel.