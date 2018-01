Briti valitsuse luure- ja kaitsefond rahastab Eesti venelaste meelsusuuringuid

10. jaanuari õhtu, ETV-s käib saade „Suud puhtaks”. Arutelu on tuline, sest jutuks on Venemaa propaganda ja PBK kaudu tehtav mõjutustegevus.

Sõna võtab tuntud meediajuht ja -õpetlane Andres Jõesaar, kes kutsub üles faktidele otsa vaatama. Ta loetleb uuringuid, mille järgi mõjutab venekeelsetest kanalitest, sealhulgas PBK-st pärinev info Eesti venelaste vaateid.

Jõesaar märgib, et näiteks 2014. aasta uuringu järgi uskusid Venemaa kanalite vaatajad, et Malaisia lennuki lasid alla Ukraina valitsusväed.

Siis hüppab Jõesaar kolm aastat edasi ja ütleb: „2017. aasta uuring: täiesti selgelt, see vaataja, kes vaatab Venemaa telekanaleid, usub, et NATO on Eesti kõige suurem vaenlane ja Euroopa Liit on maailma rahu rikkuja. Kui me seda fakti ei tunnista, siis on väga kurb olukord.”