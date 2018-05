Bussijuht: Vink varastas autobussikoondises kõigi silme all

Pärast Eesti Päevalehes ilmunud artikleid Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) korruptsiooniasja kohta võttis toimetusega ühendust 23 aastat autobussikoondises töötanud, nüüdseks pensionile jäänud bussijuht, kes rääkis, et omal ajal avariitsehhis tavalise töölisena alustanud Jaanus Vink sahkerdas juba firmasse tööle tulles. Bussijuhi sõnul oli Vingil juba 1990-ndatel oma buss, mille varusoad olevat ta võtnud ettevõtte laost, nende eest maksmata. „Ta varastas autobussikoondiselt ja need vargused toimusid kõigi silme all. Vink kärutas nende mootorratastega mööda bussipargi territooriumit ringi. Ja kollane Hummer oli tal ka,” rääkis staažikas bussijuht.