Chennai. Ka kaoses kehtivad reeglid

Chennaisse saabumine võib olla paras kultuurišokk. Esmalt tabab see sind liikluses. Ent õige pea saab selgeks, et ka selles kaoses kehtivad mingid reeglid. Taksod võivad südamerahus vastassuunavööndis sõita ja motorolleritega kõnniteel harjud üllatavalt kiiresti. Sellest kaosest saab kähku tavapärane, mida juba õige pea pärast Indiasse jõudmist ei peagi enam kummaliseks. Selliste asjadega leppimine teeb lihtsamaks ka selle, mis puudutab tänavapilti. Siin pole midagi harjumuspärast ega euroopalikku, kõik on hoopis teistmoodi. Kõige keerulisem on vist inimestega suhelda. Vahet pole, kas kohalik teab su küsimusele vastust või mitte – ta vastab ikka. Või siis liigutab pead nii, et sa ei saa aru, kas ta noogutab või raputab pead. Seetõttu saadki õhtusöögiks hoopis midagi muud, kui tellisid. Aga paar päeva Indias on täitsa mõnus. Neli aastat vastu tahtmist ajaks aga vist hulluks