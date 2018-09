Danske Banki rahapesu raport. Eesti filiaal nägi riski, kuid eiras seda

Danske Banki eile Kopenhaagenis avalikustatud rahapesu uurimise raport näitab muu hulgas, et Eesti filiaalis teati Vene klientidega kaasnevaid riske väga hästi, kuid ignoreeriti neid.

Kuupäeva 15. oktoober 2013 kannab Eesti filiaali dokument, mille pealkiri on „Mitteresidentidest klientidele võlakirjade kasutamise lahendus”. Selles on kirjas, et mitteresidentide vahendajate segmendi kümnel kliendil on Venemaa panga kaudu rahvusvaheliste maksete tegemise asemel lihtsam kasutada Venemaa valitsuse OFZ-võlakirju. Märgiti, et see lahendus on kiire ja väga kasumlik.

Selles dokumendis toodi esile kaks aspekti, mis oleksid pidanud murelikuks tegema. Nimelt polnud Danske Banki Eesti filiaalil täit arusaamist vahendajate lõppklientidest. See võis ohustada reputatsiooni, sest võidi aidata kaasa kapitali pagemisele Venemaalt. Sama dokumendi varasemas versioonis oli küll lause, et seda võimalust võidakse kasutada rahapesuks, kuid Eesti filiaali ühe juhatuse liikme nõudmisel võeti just see lause dokumendi lõppversioonist välja.