David Vseviov: Reformierakonna reklaam on ohtlik

Sotsiaalmeedias levib Reformierakonna reklaam, mille järgi Keskerakonda eelistab muukeelne valija, ja üleskutse: „Iga hääl loeb! Kui tahad, et sinu hääl raisku ei läheks, tule ja vali Reformierakond! Vali eestimeelne meeskond ja muutus Tallinnas!” Tekkinud on diskussioon, kas valijaskonda eristatakse ja lõhestatakse jälle rahvuse põhjal. Seekordsed rahvuse järgi jaotajad on aastaid valitsust juhtinud Reformierakond.