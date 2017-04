DELFI BRIIFING: Miinuses eelarve ja segased signaalid panid Eesti Panga muretsema

Eesti Pangale teeb enim muret see, et valitsuse tänased otsused vähendavad tulevaste valitsuste võimalusi.

Delfi Briifing arutleb täna riigieelarve ja täpsemalt riigieelarvestrateegia üle. Eelmise nädala kolmapäeval jõudis valitsus poliitilise kokkuleppeni, kuidas panna kokku järgmise nelja aasta eelarved. Üheks kõige põletavamaks teemaks valitsuses oli tervishoidu lisaraha toomine - ühelt poolt selle tõttu, et senise rahastusmudeli põhjal oleks haigekassa lähiaastatel üha suuremasse miinusesse jõudnud, teisalt aga ka konkreetsemalt selle tõttu, et tervishoiutöötajad ähvardasid otsuse puudumisel alustada streigiga.

Valitsuse riigieelarvestrateegia on pannud muretsema aga Eesti Panga selle tõttu, et lähema kolme aasta jooksul on eelarve planeeritud väikese defitsiidiga. Rahandusminister Sven Sester on öelnud, et eelnevate aastate strkutuurse ülejäägi arvelt tehakse nüüd vaid strateegilisi investeeringuid, kuid Eesti Pank näeb selles ohtu. Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik selgitab Delfi Briifingus täpsemalt, mille pärast muret tuntakse.

