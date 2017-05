Delfi Briifing: miks soovitakse kergejõustikurekordeid tühistada ja kellele see kasulik on?

Euroopa kergejõustikuliidu ettepanek tühistada rekordid karistab ka puhtalt võistelnud meistersportlasi.

Delfi Briifing teeb ülevaate viimase nädala jooksul spordimaailma raputanud uudisest, et Euroopa kergejõustikuliit soovib tühistada kõik Euroopa ja maailmarekordid, mis on püstitatud enne aastat 2005. Euroopa kergejõustikuliidu presidendi Svein Arne Hanseni sõnul on plaan tõsta rekordite püstitamise ja tunnustamise standardeid, et inimesed saaksid olla kindlad, et uued rekordid on ausalt ja korrektselt püstitatud.

Eesti Päevalehe sporditoimetuse reporter Märt Roosna selgitab lahti, kuidas rekordite tühistamise plaan ajakirjanike jaoks avalikuks tuli, miks on palju küsimusi veel lahtised, kuidas on Eesti kergejõustikutegelased sellele reageerinud ja mis on selle tagamaad.

