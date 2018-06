Digiskeptik Andrew Keen: kas sa räägiksid poemüüjale endast kõike, et saada tasuta märkmikku?

Briti ettevõtja ja autori Andrew Keeni viimases raamatus „Kuidas tulevik korda teha” on juttu sellest, et ühiskond peaks digirevolutsiooni puhul ohjad enda kätte võtma ja tehnoloogiafirmade asemel ise tulevikku kujundama. Eelmisel nädalal rääkis ta e-valitsemise konverentsil, kuidas tehnoloogiaajastul inimeseks jääda.

Euroopa andmekaitsemäärus (GDPR) on nüüd jõustunud. Kas see võiks olla hea näide, kuidas saab andmete kasutamise üle uuesti kontrolli võtta?

GDPR on üks selline regulatsioon, mida Eesti oleks ehk suutnud teha palju kergemini ja vähem bürokraatlikult – te olete väiksemad ja kiiremad. Aga üldiselt on GDPR hea alguspunkt. See on Euroopas uus teetähis.