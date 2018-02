Dimitri Klenski: Eesti venekeelne kogukond on maha surutud

Yana Toomi nõunik Margarita Kornõševa küsis oma blogis, miks venelased praegusel sündmusterohkel ajal midagi ei tee ja vaikivad. Miks?

Venekeelne kogukond on maha surutud. Eesti riik tegi oma asja ära, kõik on tipp-topp. Vene kogukond hakkab tasapisi assimileeruma, eriti uus põlvkond. Eesti riik ja propaganda teevad eriti tõhusat tööd.

Jah, venekeelne elanikkond vaikib, aga see ei tähenda, et nende esindajad peaksid vaikima. Vene õiguskaitsjad on omaette väike klubi, kahjuks. Iseseisva vene kogukonna poliitiline vastupanu on nullitud. Räägin juba ammu, et järele on jäänud ainult kultuurimissiooniga tegelemine. Vene kultuur ja keel peavad säilima. See on praegu kõige tähtsam. Kui hakkad tõsisemalt poliitiliselt tegutsema, siis sind surutakse maha. Ma olen selle kõik läbi teinud. Koolitatakse venekeelseid noori poliitikuid, broilereid, kes teevad näo, nagu Eestis ei oleks midagi juhtunud.

Kas Venemaa toetab praegu kohalikku vene kogukonda?

Ei. Olen juba mitu aastat kritiseerinud, et Venemaa suhtumine on formaalne.