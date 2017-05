Diplomaatilise skandaali vallandanud kivi lugu riivab kohalike õiglustunnet

Rääsa küla elanik mälestusmärgi „päästjale”: tõsta see kivi sügavale oma aeda ja lõpeta provokatsioonid.

„Meie õiglustunnet riivab kõik see kõvasti, meie siin külas teame, mis kiviga on tegu ja kellele see püstitatud on,” ütles Rääsa küla elanik, Kiviõli kunagine abilinnapea Inno Naur. Ta võttis Eesti Päevalehega ühendust, et rääkida kivi tegelikku lugu. „Minu, meie meelest ei ole tegu kangelaslenduritega. Nad ei ole meie vabastajad, nagu mälestusmärgile on kirjutatud. Nad on meie lähedaste mõrvarid,” nentis Naur, kelle arvates püütakse kivi uuesti eksponeerimisega jälle pronksiööd korraldada.

Kolmele 25. veebruaril 1944 hukkunud Nõukogude lendurile püstitatud mälestuskivi seisis aastaid Rääsa külas koolimaja lähedal, kuni Notšnoi Dozori Kiviõli aktivist Sarkis Tatevosjan selle sealt talvel minema viis.