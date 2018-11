Ebakindlus Eesti haiglate suhtes ajab noored arstid välismaale

„Eesti residentuur ei ole praegu üles ehitatud heade spetsialistide väljaõpetamisele, vaid sellele, et haigla saab tasuta tööjõudu. Residendid ei ole selleks, et epikriise kirjutada või analüüse määrata, vaid selleks, et õppida. Aga kui resident tegeleb õppimisega, siis pole temast osakonnale mingit kasu,” kirjutab üks Eesti nooremarstide ühenduse (ENÜ) tellitud uuringus osalenud nooremarst.