Ecstasy ja amfetamiini ballastaineks kasutatakse nii mulda kui ka fentanüüli

Politsei on konfiskeeritud narkootiliste ainete ekspertiiside põhjal leidnud, et diilerid kasutavad ainete lahjendamiseks nii süütuid kui ka väga ohtlikke ballastaineid. See näitab, et diilerid muudavad põlve otsas tehtud „laborites” pidevalt narkootiliste ainete koostist ja müüvad oma klientidele kraami, mille koostises ja toimeaines ei saa kunagi päris kindel olla.