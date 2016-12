Peapiiskop Urmas Viilma õhutab inimesi traditsioonide tagant põhjuseid otsima. Kristlikest sümbolitest loobumine soodustaks võõra religiooni sissetungi. Eestlastele annaks rahu ja tasakaalu rahulolu riigis seni saavutatuga.

Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma, te lendate jõuludeks Austraaliasse. Mis teid sinna viib?

Üle maailma on laiali umbes 30 eesti kogudust, mis on meie kirikuga ühendatud. Enamiku neist on pärast Teist maailmasõda asutanud põgenikud. Minu reis ei ole puhkus, vaid eesti koguduste teenimine: Sydneys on keskpäeval jõulujumalateenistus, aga õhtul peetakse rannal piknikku, mis pidavat olema sealne tava jõule tähistada. Adelaide’is toimuvad Eesti päevad, kus ma pean samuti jumalateenistuse, ja 1. jaanuaril on teine jumalateenistus Sydneys.

Kuidas teile tundub, kas jõulud on tänapäeval keskendunud kinkidele ja muutunud tarbimispühaks?

Kinkimine on jõuludega kaasas käiv tava, aga küsimus on, milleks me kingitusi teeme. Mulle tundub küll, et keskendutakse tarbimisele. Eestis on veel üks huvitav tava: me peame pühadelaupäevi – jaanilaupäeva, mardilaupäeva ja jõululaupäeva. Eestis on jõululaupäev riigipüha, aga teistes riikides alustatakse jõulusid esimese jõulupühaga, kui kokkuleppeliselt Jeesuse sünnipäeva peetakse.