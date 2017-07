Eerik Heldna: saladused, ma rõhutan, on endiselt riigi omad. Foto: Taavi Sepp

Kapo peadirektori asetäitja ameti maha pannud Eerik Heldna ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et poliitikud ei ole üritanud kapo tööd mõjutada, kuid on olnud juhtumeid, kus mõni ringkond on proovinud kapo tegevust niimoodi esitleda, et kapol kaoks ind mõne valdkonnaga tegeleda. See ei ole õnnestunud.