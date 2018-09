Eesti 200-l on umbes 40 rahalist toetajat

Niinepuu väitel toetavad Eesti 200-t samad inimesed, kes aasta aega koos on käinud. „Neljakümne inimese kandis ja see ring kasvab pidevalt,” märkis ta. Ettevõtja Priit Alamäe on üks liikumise eestvedajatest, tema panus projekti on olnud märkimisväärne. Niinepuu annetas Eesti 200-le hiljuti 5000 eurot ning ta kavatseb veel annetada. „Kasvaval organisatsioonil on raha vaja. Olen seda teinud ka Hooandja vahendusel, mis on hästi käima läinud. On positiivne, et inimesed tulevad kaasa,” tunnistas ta.