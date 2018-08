„Eesti 200” seminar jättis ajakirjanike põletavad küsimused vastusteta

Eile hommikul kell kaheksa alustasid Tallinnast teed kaks luksuslikku musta pisibussi, sees rohkem riidepuid pintsakute jaoks, kui on keskmise mehe kapis. Kaks bussitäit ajakirjanikke veeti mööda Harjumaad sügavale metsa, et teha neile puust ja punaseks, mis on „Eesti 200”.

Kruusateed ääristavad männipuud lõppesid koolimajaliku väljanägemisega Pedase puhkekeskusega, kus vastupidavamaid ootas õhtul saun ja pääs koolituselaadsest kogunemisest. Viisteist ajakirjanikku veetsid „Eesti 200” ideekonverentsil ontlikult üheksa tundi, hingel kripeldamas küsimus: tuleb siis partei või mitte? Ise seltskond end parteina välja ei kuulutanud, kuid poetati repliike „paar nädalat veel” ja „kõik saavad aru, mis suunas see liigub”. Üksteist nimetati juba vastastikku poliitikuteks.