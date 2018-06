Eesti aukonsul Chennais: laevakaitsjate väljasaamiseks pidime britte omajagu survestama

Sel nädalal kogunes Tallinna sadakond Eesti aukonsulit üle maailma, et kontakti Eestiga tugevdada. Nende hulgas on ka Kulandaivelu Gomathy Babu Sadacharam, kes tegutseb aukonsulina Indias Chennais, kus neli aastat tuli vanglas olla 14-l Eesti laevakaitsjal. Aukonsuli sõnul tegi Eesti kõik endast oleneva, et mehi trellide tagant võimalikult kiiresti välja saada.

Laevakaitsjate vabanemise päevil ütlesite, et andsite neile nii moraalset, logistilist kui ka humanitaarabi. Rääkige palun lähemalt enda rollist.

Suhtlesime koos suursaadikuga pidevalt Tamil Nadu osariigi valitsusega, et laevakaitsjate põhivajadused oleksid tagatud. Meil oli tihe side ka Suurbritannia esindajatega, kelle kuus kodanikku viibisid samuti Chennai vanglas