Eesti digitaevas lööb Euroopa poliittähtede abiga kirkalt särama

Kes tulevad?

Keda süüdistada selles, et neljapäeval ja reedel ei ole Tallinnas võimalik autoga liigelda? Süüdlase võib valida Euroopa 28 valitsusjuhi, Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri seast.

Digitippkohtumise ettevalmistajate sõnul on üsna tõenäoline, et peaaegu kõik 28 valitsusjuhti Eesti pealinna ka päriselt kohale tulevad, kuid muidugi võib mõni riigisisene kriis mõne riigipea koju jätta. Juunikuus küsiti Saksamaa kantslerilt Angela Merkelilt ühes telesaates, kas valimistejärgseks ajaks on tal graafik juba paika pandud (ehk kas see sõltub valimistulemustest). Merkel vastas lakooniliselt, et 29. septembril on Tallinnas digikonverents, kuhu ta on end juba ära lubanud.