Uuest ülevaatest selgub, et Eesti sissetulekute ebavõrdsus on märgatavalt suurem kui EL-i keskmine.

Ebavõrdsus, suhteline vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on Eestis järk-järgult suurenenud ning Eestis on need näitajad ühed Euroopa Liidu kõrgemad, hindab Euroopa Komisjon äsja Eesti kohta välja antud raportis.

Kuigi 2015. aastal vaesuse näitajad pisut paranesid, ei ole see Euroopa Komisjoni silmis probleemi olemust eriti leevendanud. Nad peavad olukorda piisavalt tõsiseks, et seda eraldi rõhutada.