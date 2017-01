Eesti tahab luua tööplatvormi, mis muudaks edasised eesistumised efektiivsemaks.

Juulist algav Eesti Euroopa Liidu eesistumine on suuresti seotud digivaldkonnaga. Kokku tuleb Eestil poole aasta jooksul käsitleda umbes viitsadat teemat, millest poolesajal on seos digivaldkonnaga või vajaks see esiletoomist. Ühe olulisema teemana soovitakse algatada arutelu andmete vaba Euroopa Liidus liikumise üle.