Eesti elu pudelis. Alkoholismiravi on aeganõudev ja tagasilöökidega, aga siiski võimalik

„Seewaldisse, palun,” ütlen taksosse istudes. Taksojuht heidab mulle kõõrdpilgu, millest võib välja lugeda kahtlustamist ja uudishimu, kuid ta ei küsi midagi. Ütlen siis ise, et ärgu taksojuht peljaku – mul on kõik korras, lähen psühhiaatriahaiglasse tööasjus. „Ma sain aru jah. Ega need, kel on tervise pärast sinna minna vaja, niimoodi seda aadressi ei hõiska,” muigab taksojuht ja paneb käigu sisse.