Eesti elu pudelis. Kaine olemine ei vabasta sõltuvusest

Priit* elab pealtnäha kena pereelu, kasvatab kaht algkooliealist last, käib naisega reisimas, teenib suurfirmas head palka ja jõuab veel aktiivselt seltsielugi elada. Ta on hinnatud kaaslane, särav ja vaimukas. Aga mitmel hommikul nädalas saadab lapsi kooli pohmellis isa ja laupäeviti oleneb maale vanaema juurde sõitmine sellest, millal isa öösel koju jõudis. Tema sotsiaalsete tegevuste juurde käib alati alkohol, paarist õllest saab kergesti palju rohkem. Tihti on Priit viimane, kes peolt lahkub. Töölt on ta puudunud mõni üksik kord – ei midagi kahtlast. Saab hakkama küll ja nii juba aastaid, eks mõnikord peab paar kuud vahet ka. Tema lapsed pole teistsugust isa näinud.