Samasooliste kooselu registreerimisega nõustub üle poole eestlastest ja ainult iga viies venelane.

Värske uuring näitab, et eestimaalaste üldine suhtumine LGBT (lesbide, geide, bi- ja transsooliste) kogukonda on muutunud vastuvõetavamaks. Kui 2014. aastal pidas homoseksuaalsust pigem või täiesti vastuvõetavaks 34% Eesti elanikke, siis nüüdseks on nende inimeste osakaal suurenenud 41%-ni.