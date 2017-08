Juuni lõpust askeldab presidendi kantselei taga asuvas roosiaias üle saja tuhande kraini tõugu mesilase, teatas president Kersti Kaljulaid oma Facebooki kontol. Mesilased pole küll väga roosimaiad, kuid loodust ja õietolmu leiab Kadrioru pargist mujaltki.

Kraini tõugu mesilaspered ja mesipuud kuuluvad küll presidendi kantseleile, kuid need tõid sinna ja nende eest hakkavad vabatahtlikus korras hoolitsema hobimesinikud. Need on Liviko juht Janek Kalvi ja Hannes Praks, kes töötab kunstiakadeemias sisearhitektuuri osakonna juhatajana.

Praks ja Kalvi pöördusidki mesitarude ideega kantselei poole. „Mõte tuli sellest, et lugesin kord ajakirjast Time artiklit sellest, et president Obama Valge Maja aias oli püsti pandud mesipuu,” selgitas Praks.