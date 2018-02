2015. aastast alates on eri valitsuste ministrid rääkinud, kuidas Eesti – kellel Venemaaga kokkulepitud piiri ei olegi, on ainult kontrolljoon – saab endale Euroopa kõige paremini valvatud piirilõigu. Liivaribad, traataiad, moodsad valveseadmed, kaamerad, droonid. Seni on elatud teadmisega, et selleks kulub umbes 80 miljonit eurot, kuid summa võib mingil määral mõistagi ka suureneda.