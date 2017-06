Eesti istub rooli. Kõrged külalised Kultuurikatlas, kontsert Vabaduse väljakul

Viis sündmust, mis täna pealinnas toimuvad, märkimaks Eesti EL-i nõukogu eesistumise algust.

1. Plaan saab paika

Täna kiidab valitsuskabinet heaks Eesti prioriteedid ja seisukohad eesistumise ajaks. Prioriteete on neli ja need on väga üldsõnalised, näiteks „Turvaline ja kaitstud Euroopa” ja „Kaasav ja kestlik Euroopa”. Riigikantselei Euroopa asjade direktori Klen Jääratsi sõnul on Eestil kokku 366 teemalehte, faili või – nagu tema selgitas – teemat, mis vajavad otsustamist. Jäärats kinnitas, et kõik see ei tähenda uusi seaduseid, vaid on ka asju, kus liikmesriigid lihtsalt sooviksid rohkem koostööd teha, olgu see siis noorsootöö või piiride kaitse.