Eesti kaitseatašee: Ukraina muutus konfliktis lapitekiks

Te olete olnud Eesti kaitseatašee Ukrainas 2014. aasta aprillist. Millises seisus on Ukraina praegu?

Kaitseministeerium ja kaitsevägi jälgisid Maidani sündmusi juba 2013. aasta lõpus. Kui järgnesid Krimmi sündmused ja Ida-Ukrainas Donbassis läks seis pingeliseks, otsustati Kiievisse saata kaitseatašee. Olen esimene kaitseatašee, kes töötab Ukrainas.

Ukraina on pärast sõja algust palju muutunud, see riik pole üks tervik. See on nagu lapitekk ega ole monoliitne. Kiiev elab oma elu, seal on oma põhimõtted, ning Ida-Ukraina, Kesk-Ukraina, Lääne-Ukraina ja Lõuna-Ukraina elavad oma elu. Nelja aasta jooksul pole Kiievis olnud kordagi tunda, et riik on sõjalises konfliktis. Inimesed elasid oma tavapärast elu, puhkasid, käisid restoranides.