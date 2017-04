Eesti kohus andis USA-s abiellunud naistele õnne esialgu üheks aastaks

Sarah (vasakul) ja Kristiina. "Iga probleemi lahendamiseks on suur samm selle nähtavaks tegemine," arvab Kristiina ja kinnitab, et oma õiguste eest võitlemise jaks pole veel otsas.

Ringkonnakohus sundis PPA-d ameeriklannale elamisluba andma, kuid PPA kaebas otsuse riigikohtusse edasi. Nii saaks Eesti kõrgeim kohus esimest korda esitada oma seisukoha samasooliste abielu kohta.

„Nii on raske elada, kui sa tead, et ühel hetkel pead jälle ära minema. Mõte sellest, kas ma saan jääda või mitte, ripub kogu aeg minu kohal. Ma tahan elada normaalset elu – rajada kodu ja tähistada esimest korda meie pulma-aastapäeva samas riigis,” ütleb Sarah Raud.

Eestist pärit Kristiina (27) ja ameeriklanna Sarah Raud (26) on nüüdseks juba üle aasta abielus olnud. Ent USA-s seaduslikult sõlmitud samasooliste abieluga tekkis neil Eestis tõrge. Heteropaaride puhul on eestlasega abiellunud välismaalasele elamisluba garanteeritud, kuid samasooliste abielu Eesti riik ei tunnusta. Noor abielupaar pidi elama niimoodi, et Sarah sai korraga Eestis viibida ainult 90 päeva ja pidi seejärel kolmeks kuuks jälle kodumaale naasma. Edasi-tagasi pendeldamine on aga kulukas ja kaugeltki mitte jätkusuutlik abieluvalem. Sarah ja Kristiina otsustasid taotleda Sarah’le elamisluba Eestis elamiseks. Kuna seda ei antud, tuli pöörduda kohtusse, et välismaal sõlmitud abieludel oleks ka Eestis võrdne kaal, hoolimata sellest, kas abielutunnistus on antud eri soost või samast soost isikutele.

Samal ajal kui käib kohtuvaidlus, andis Tallinna ringkonnakohus Sarah’le esialgse õiguskaitse, millega kohustati politsei- ja piirivalveametit (PPA) väljastama talle elamisluba kohtuasja lõpuni. See tähendas, et aprilli alguses, kõigest kaks nädalat enne järjekordse kolme kuu täis tiksumist, sai Sarah kätte elamisloa, mis lubab tal Eestisse jääda üheks aastaks.