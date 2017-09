Eesti laste vööümbermõõt paisub

Ülekaalulisi lapsi näeb üha sagedamini ka tänavapildis. Normaalkaalu saamiseks on vaja üle vaadata nii toitumine kui ka liikumine, kuid paljud lapsevanemad on harjunud oma tüsenevat last iga päev nägema ega teadvusta, et midagi on valesti.

Foto: Tiit Blaat