Eesti liitub prantslaste kaitsekoostöö algatusega

Täna kirjutatakse Luksemburgis Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel alla Prantsusmaa kaitsekoostöö algatusele. Meie poolt annab kokkuleppele allkirja kaitseminister Jüri Luik.

„Eesti suhtub Prantsusmaa ettepanekusse positiivselt ja on valmis sellega liituma, kuna see võimaldab olla võimekate Euroopa kaitseriikide tuumikus, astuda ühiselt välja Euroopat ohustavate ohtude vastu ja tihendada sõjalist koostööd meie jaoks olulise strateegilise partneri Prantsusmaaga,” ütles kaitseminister Jüri Luik. Ta lisas, et praegu käivad läbirääkimised täpsete koostöövaldkondade üle, et need aasta lõpuks üksikasjalikult kokku leppida.