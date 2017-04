Eesti loobub Kroonlinna nullist, asemele tuleb Amsterdami null

Uuele süsteemile üleminek toob muudatusi peale veekõrguste arvestamise ka inseneri- ja ehitustöösse.

Kui kuskil Eestis on üleujutus, oleme harjunud kuulma, et veetase on tõusnud nii ja nii palju üle Kroonlinna nulli. 2005. aasta jaanuaritormi ajal märgiti, et Pärnu üleujutus küündis 295 sentimeetrini üle Kroonlinna nulli. Ent üsna pea tuleb meil ümber harjuda, sest arvestuse aluseks võetakse Amsterdami null.