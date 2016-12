1950. aastatel hoogustus Eestis loodus­kaitseliikumine ja 1957. aastal jõustunud looduskaitseseadus oli esimene omalaadne NSVL-is.

Eesti on alati silma paistnud rikka looduse poolest. Kui kaasmaalastelt või Eestis ajutiselt elavatelt inimestelt küsida, mida nad siin hindavad, on üks vastuseid alati: Eesti ilus, puhas ja puutumatu loodus. Seda kõike poleks korraliku loodushoiuta. 1950-ndad ja eriti just 1957. aasta paistsid silma sellega, et Nõukogude Eestis hakati taastama ühiskondlikke looduskaitseorganisatsioone, mille tegevus oli okupatsiooniaja alguses katkestatud, ja võeti uuesti vastu looduskaitseseadustik.

Tänu iseseisvusaja saavutustele oli Eesti looduskaitse Nõukoguse Liidus esirinnas. Looduskaitseideed, nagu neid tänapäeval mõistetakse, hakkasid Eestis levima juba 19. sajandi teises pooles ja ametlikule riiklikule looduskaitsele pandi Eestis alus 1935. aastal.