EESTI PÄEVALEHE UURING. Kaja Kallast toetatakse peaministrina üha rohkem, Ratase toetus seisab paigal

Sobivaimat peaministrikandidaati nimetades liiguvad Eesti valimisealise elanikkonna eelistused üha rohkem ühes suunas. Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i märtsis tehtud küsitlusest selgub, et Kaja Kallast sobivaimaks peaministriks pidavate inimeste hulk on kasvanud 25%-lt 28%-le. Praeguse peaministri Jüri Ratase sama näitaja on jäänud eelmise kuu 21% peale.

Turu-uuringute AS-i uuringujuhi Juhan Kivirähki sõnul võib mõne nädala pärast ametlikult Reformierakonna juhiks saava Kallase positsiooni paranemise põhjus olla selles, et erakond oli küsitluse ajal pidevalt meedia tähelepanu all.