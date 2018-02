Eesti Päevalehe uus rubriik Impulss annab nõu: kuidas karjääris kannapööret teha

Kolmapäeval stardib Eesti Päevalehes uus rubriik Impulss, mille keskmes on oma tööelus kannapöörde teinud ja uue ameti leidnud inimesed. Seda pole lihtne teha, seepärast püüame jagada asjalikke nõuandeid kõikidele, kes veel mõtlevad, millisele teeotsale end sättida.

Uue rubriigi esimene peategelane on Saaremaa valla tugiteenuste osakonna juhataja, endine presidendi kantselei direktor Alo Heinsalu, kes väitis intervjuus Eesti Päevalehele, et ei tea Põhjasõjast alates oma suguvõsas ühtegi liini, mis Saaremaale viiks. Heinsalu on praeguseks juba peaaegu aasta Saaremaal elanud ja töötanud. Mis viis Lõuna-Harjumaalt pärit mehe mere taha ja mida ta oma uuest ametist arvab?

Kuidas ikkagi jõuti Saaremaal olukorrani, et ühes maakonnas tekkis haldusreformi käigus vaid üks vald? Impulsi avaloost leiab vastused neile ja veel paljudele küsimustele.

Tahtejõudu ja usku iseendasse

Eesti Päevalehe uus rubriik on mõeldud ka inimestele, kes on kaotanud töö, saanud koondamisteate ja on alles uue teekonna alguses. Et neid inimesi julgustada, sest midagi ei ole kadunud. On vaja vaid impulssi, et hakata taas tegutsema, tulla kodunt välja, minna õppima. Tegevusala vahetamine nõuab aga väga suurt tahtejõudu, kindlameelsust ja usku iseendasse.

Karjäärinõustaja ja psühholoogi Tiina Saar-Veelma kinnitusel on koondamisteate saamine igal juhul šokk, mis pöörab kogu elu pea peale. Aga seda saab võtta ka kui võimalust jõuda selgusele, mida tegelikult teha tahaks.

Spetsialist annab nõu, kuidas tööelus 180-kraadist pööret tehes CV kirjutamist nullist alustada, kuidas seda arvutis vormistada ja mida rõhutada, kui uus ametikoht, millele kandideeritakse, on kõikidest senistest töökogemustest hoopis erinev.

Eesti Päevaleht loodab, et ka lugejad löövad kaasa. Kui tunnete või teate kedagi, kes on oma karjääris kannapöörde teinud, toimunu enda jaoks läbi mõelnud ja nüüd taas kahe jalaga maa peal ning nõus oma kogemusi jagama, siis palun andke endast teada e-posti aadressil helve.laasik@epl.ee.

Impulss ilmub üle nädala kolmapäeviti. EPL