Eesti Päevaleht kutsub lugejad külla

Peame täna sünnipäeva ja avame kõigile huvilistele virtuaalselt toimetuse uksed.

Täna kl 7 algab Eesti Päevalehe veebilehel sünnipäeva tähistamine, mille puhul avame lugejatele virtuaalselt oma uksed. Meie ajakirjanikud vastavad huviliste küsimustele, samuti on võimalik soodushinnaga EPL-i paber- ja digilehte tellida.

„Kust te oma sisu võtate?”, „Kas poliitikud käsivad oma lugusid avaldada?”, „Kas te olete EKRE vastu?”, „Kas ajakirjanikud toimetusest väljas ka käivad?”, „Milliseid Eesti Päevalehe lugusid enim ostetakse?”, „Millistest teemadest te üldse ei kirjuta?” jne.

Säärastele küsimustele peame ikka aeg-ajalt vastama ja oleme selleks valmis ka täna.

Sünnipäeval vastavad kl 7–18 lugejate küsimustele Eesti Päevalehe ja Delfi ühistoimetuse ajakirjanikud, piltnikud ja korrektor.

See on hea võimalus, et küsida Tuuli Jõesaarelt uhhuu-maailma paljastamise kohta ja Peep Pahvilt, kas ja kuidas ikka käis raadiosaate „Mehed ei nuta” nn kaaperdamine. Andres Putting oskab kindlasti vastata piirsituatsioonides pildistamise kohta, Kärt Anvelti käest saab uurida, kui raske on Eestis olla poliitikaajakirjanik, ja Keiu Virro on valmis vastama kõige kohta, mis puudutab kultuuriajakirjandust üha rohkem kommertsi järele janunevas maailmas. 10. juulist Eesti Päevalehe tegevtoimetaja ja EPL-i/Delfi uudistetoimetuse juhina alustavalt Raimo Poomilt küsige ta uute plaanide kohta.

Aga vastajaid on veel ja veel.

Peale loodetavasti kirglike miniintervjuude praeguste ja tulevaste lugejate/tellijatega, näitame blogiformaadis oma igapäevaelu, anname natuke nuusutada koosolekuid ja näitame ühe suure toimetuse tööd, mis on täis kirgi, entusiasmi, planeerimist, otsimist, eksimist ja õnnestumist.

Püüame teile võimalikult läbipaistvad olla.

Meie toimetusega ja küsimustele vastajatega saate vahetult suhelda blogis. Kõik küsimused, soovitused ja mõtted on oodatud, tabuteemasid pole. Esimesena alustan blogis hommikul kell 7 mina ise.