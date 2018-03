Eesti pätid tegid Soomes kaasmaalaste kallal vägivallatsemisega äri

Soome politsei on tänavu kinni pidanud kümmekond Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse terves sarjas kuritegudes pettustest ja väljapressimisest inimröövide ja tapmiskatseteni. Juhtumi teeb eriliseks see, et kõik vägivalla ja väljapressimise ohvrid on samuti eestlased. Helsingi politsei arvates võivad juhtumid olla seotud musta ehitusäriga. Tundmatuks jääda soovinud Soome eestlane kinnitas Eesti Päevalehele, et kurjategijad otsisid ja kimbutasid kaasmaalasi süstemaatiliselt. Politsei aga usub, et vähemasti mõnel puhul tellisid mustalt töötavad eestlased kuriteo ise.